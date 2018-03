De verdachte van de zogeheten mp3-moord heeft gisteren een bekentenis afgelegd. Het slachtoffer, Joe Van Holsbeeck (17), werd in april 2006 in een station in Brussel doodgestoken omdat hij zijn mp3-speler weigerde af te geven. De nu 19-jarige Pool Adam G. zei dat het niet zijn bedoeling was Van Holsbeeck te doden en dat hij spijt heeft. (ANP)