Barroso opent EU- instituut voor talent

Boedapest. Het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie is gisteren officieel van start gegaan. Het instituut, gevestigd in Boedapest, geldt als een paradepaardje van de voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso, die persoonlijk de opening verrichtte. Het project is erop gericht om talentvolle wetenschappers en onderzoekers in Europa te houden en met elkaar te laten samenwerken. Ontwikkeling van duurzame energie en nieuwe technologie hebben de prioriteit. De EU investeert ruim 300 miljoen euro in het instituut.