Bankieren zonder kapitaal is voorbij

Drie neer, nog twee te gaan. In een half jaar tijd verdwenen drie van de vijf zelfstandige zakenbanken van het financiële toneel. Ze zijn op een haar na failliet (Lehman Brothers) of werden overgenomen (Bear Stearns in maart door JPMorgan Chase en Merrill Lynch dit weekend door Bank of America). De twee laatste, Goldman Sachs en Morgan Stanley, staan nog overeind.

Als één ding duidelijk is na ruim een jaar kredietcrisis, dan is het dat de zelfstandige zakenbank, een fenomeen dat alleen in de VS op grote schaal voorkomt, het hardst geraakt wordt. Dat is logisch als gekeken wordt naar de structuur van dergelijke banken. Het verschil tussen een zakenbank en een gewone, commerciële bank is het best samen te vatten met de vraag: ken ik mijn klant of ken ik alleen de kredietbeoordeling van mijn producten?

Een commerciële bank kent haar klanten. De bank leent geld van die klanten, houdt hun spaargeld aan en heeft deposito’s van hen. Een commerciële bank heeft kortom kortlopende én langlopende bronnen voor kapitaal. De bank geeft dat geld uit aan eveneens langlopende kredieten. Zo krijgt een commerciële bank een gezonde balansstructuur, met lang- en kortlopende risico’s én funding (kapitaal). Omdat commerciële banken een maatschappelijke rol hebben (burgers hebben er hun geld staan) vallen ze onder streng toezicht van de centrale bank.

Een zelfstandige zakenbank is eigenlijk geen bank, maar een vermogensbeheerder. Daarom valt een zakenbank ook niet onder het strenge toezicht van de Federal Reserve (Fed), maar onder beurstoezichthouder SEC. Zakenbanken mogen daarom ook geen spaargeld aantrekken. Ze zijn voor hun funding afhankelijk van veelal kortlopende schulden van bedrijven en andere banken. Het geld dat zakenbanken ophalen, steken ze ook weer in kortlopend, goed verhandelbaar papier, afhankelijk van de beoordeling die ze daarvoor krijgen van kredietbeoordelaars.

Bij het uitbreken van de kredietcrisis droogde een groot deel van de interbancaire geldmarkt op. Daarmee verdween een van de inkomstenbronnen voor de zakenbanken. Net als een half jaar geleden bij Bear Stearns, werkte dat bij Lehman als katalysator van problemen. Ook de verstrekkers van kortlopend kapitaal trokken zich terug, waardoor de balans van Lehman uit het lood sloeg. Lehman heeft de afgelopen weken geprobeerd zichzelf te verkopen, maar zonder resultaat.

In maart besloot de Fed nog in te springen toen Bear Stearns in de problemen kwam. De Fed stelde zich voor 29 miljard dollar garant, waardoor JPMorgan Chase de bank wilde overnemen. Bear was volgens de autoriteiten ‘too complex to fail’, de hele financiële wereld was op de een of andere manier aan Bear verbonden en een bankroet zou het stelsel hard raken. Die keuze was gezien de situatie destijds wellicht te rechtvaardigen, meer in zijn algemeenheid was het een verkeerd signaal. Immers: een zakenbank die niet onder toezicht staat van de Fed zou ook niet door de Fed gered moeten worden.

Met de ineenstorting van Lehman herstellen de autoriteiten die fout. Lehman vroeg meerdere malen om hulp bij de Fed en het ministerie van Financiën, maar kreeg die niet. Lehman is minder een spin in het web dan Bear en dus mag Lehman failliet gaan, zo is de redering. Jammer voor de aandeelhouders in Lehman, maar dat is nu eenmaal het risico van beleggen.

De consolidatieslag die momenteel plaatsvindt in de wereld van de zakenbanken is om nog een andere reden opmerkelijk. Tot vlak vóór het uitbreken van de kredietcrisis leek de financiële wereld juist afstand te gaan nemen van het zogenoemde ‘supermarktmodel’ voor banken (alles onder een dak). Het ondermaats presteren van een megabank als Citigroup had volgens analisten juist aangetoond dat banken met zowel een zakenbank als een internationaal opererende commerciële consumentenpoot niet werkte.

Banken als JPMorgan Chase en Bank of America nemen een risico met het overnemen van zakenbanken. Weliswaar kunnen zij hun tegoeden inzetten om de balansen van de zakenbanken op orde te krijgen, maar als het misgaat, staan diezelfde gelden ook op het spel. En voor de toezichthouder is de consolidatie ook slecht nieuws. Terwijl een bank als Lehman nu kan omvallen, heeft de Fed wel een verplichting aan de commerciële bank wier zakenbank in de problemen komt. De consolidatie brengt dus het risico van de zakenbank onder bij de centrale bank en daarmee bij de belastingbetaler.

De herschikking die zich nu voltrekt is volgens critici een verkeerd signaal: in de paniek van het moment begrijpelijk, maar op de lange termijn onwenselijk. Verzelfstandiging van de zakenbanken ligt in die optiek eerder voor de hand dan het opdoeken ervan. Beleggers zouden zich dan weer realiseren dat participeren in een zakenbank risico’s met zich meebrengt. Maar die gedachte zal midden in de kredietcrisis bij weinig beleidsmakers opkomen.

