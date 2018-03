Anwar bedreiging voor regering Maleisië

Elske Schouten

Zo’n tienduizend Maleisiërs verzamelden zich gisteren in een voetbalstadion bij Kuala Lumpur om te horen of het ging lukken. Zou oppositieleider Anwar Ibrahim het echt voor elkaar krijgen om de regering over te nemen? Anwar gaf gisteren een update van drie kwartier. „Reformasi”, schreeuwde de menigte, en „9-1-6”, de dag waarop het had moeten gebeuren.

Maar het gaat Anwar vandaag niet lukken. Zijn coalitie noemt de symbolische datum van 16 september – de dag waarop het huidige Maleisië werd gevormd – nu als de dag dat de actie om de regering over te nemen van start gaat. Want het gaat wél gebeuren, verzekerde Anwar zijn aanhangers gisteren. Volgens hem deze maand nog.

Anwar is een serieuze bedreiging voor de Maleisische regering sinds zijn coalitie Pakatan Rakyat (PR) in maart onverwachts een recordresultaat bij de verkiezingen behaalde. De drie partijen van PR kwamen slechts 31 zetels tekort voor een meerderheid: ongekend in Maleisië waar de Barisan Nasional-coalitie doorgaans een tweederde meerderheid heeft en sinds de onafhankelijkheid in 1957 non-stop regeert.

Vooral de Chinese en de Indiase minderheid in Maleisië viel voor PR’s boodschap van ‘gelijkheid tussen de rassen’, in een land waar etnische Maleiers (inheemse inwoners van het schiereiland) voorrang krijgen in het onderwijs, bij overheidsbanen en bij armoedebestrijding. Maar ook Maleiers stapten over naar de partij die corruptiebestrijding en een verlaging van de benzineprijs belooft.

Om de macht te grijpen, wil Anwar niet wachten op nieuwe verkiezingen in 2013; hij wil zijn huidige momentum uitbuiten door 31 parlementariërs van de regerende partijen overhalen zich bij zijn coalitie aan te sluiten. Dan kunnen zij een motie van wantrouwen indienen en een nieuwe regering vormen.

Anwar zei vandaag dat hij zelfs méér dan 31 politici heeft overgehaald het veilige schip van Barisan Nasional te verlaten, maar hij noemde geen namen. Hij zegt eerst met premier Abdullah Badawi te willen bespreken hoe de macht „vreedzaam kan worden overgedragen”. De laatste houdt vol niet te geloven dat de overstappers van Anwar echt bestaan.

Als het Anwar lukt, betekent dat een aardverschuiving in de Maleisische politiek. Tot nu toe kon de regerende coalitie erop vertrouwen dat de meerderheid van Maleiers haar steunde, omdat zij de voorkeurspositie van de Maleiers beschermde.

Het is de vraag wat een regering-Anwar betekent voor Maleisië, het land waar het onderwerp ras altijd vlak onder het oppervlak zit en waar de bevolking zich grote zorgen maakt over de economie. Anwar trok stemmen met zijn boodschap van verandering. Hij belooft de voorkeurspositie voor Maleiers deels te veranderen in een voorkeursbehandeling voor de armen, ongeacht van welk ras. Al laat hij in het midden welke Maleise ‘rechten’ hij precies gaat opheffen.

Hij belooft herziening van recente privatiseringen, hervormingen om meer buitenlands kapitaal aan te trekken en open biedingen voor overheidscontracten, die nu bij voorkeur aan Maleiers worden gegund. Ook wil hij een eerlijker rechtsysteem, een gevecht tegen corruptie en een vrije pers.

Intussen probeert de regering de parlementaire revolutie van Anwar te voorkomen. Vorige week zette de regerende coalitie onverwachts vijftig van zijn kamerleden op het vliegtuig naar Taipei voor een ‘agrarische studiereis’, in een vermeende poging om ze buiten het bereik van Anwar te houden.

En in wat alom wordt gezien als een poging angst te zaaien, arresteerde de politie afgelopen vrijdag drie van critici van de regering: een blogger, een journalist en een parlementariër van de oppositie. Ze deed dit op grond van een scherp bekritiseerde veiligheidswet die het mogelijk maakt burgers zonder proces voor onbepaalde tijd op te sluiten.

De drie arrestanten werden ervan beschuldigd de verhouding tussen de rassen in Maleisië op scherp te zetten. Zo zou de parlementariër van Chinese afkomst hebben geklaagd over het harde geluid van de moskee. De journaliste had als eerste geschreven over regeringspoliticus Ahmad Ismail, die Chinese Maleisiërs ‘immigranten’ had genoemd en had gezegd dat ze „net als de joden in Amerika” uit waren op macht. De journaliste is inmiddels vrijgelaten.

Het lijkt erop dat de arrestaties de regering niet helpen. Ze zorgden voor veel kritiek en verdeeldheid binnen de coalitie. Minister van Justitie Zaid Ibrahim diende gisteren zijn ontslag in. Ook de arrestatie van Anwar, afgelopen zomer, vervreemdde een deel van de kiezers van de regering. Anwar moet later deze maand terechtstaan wegens homoseks, waarop in Maleisië tot 20 jaar celstraf staat. Volgens een peiling gelooft 11 procent van de Maleisiërs dat hij schuldig is, en gaat tweederde ervan uit dat de beschuldiging is georkestreerd om hem politiek te onschadelijk te maken.