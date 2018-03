Amerikaanse beurs boekt grootste verlies sinds 2001

Financiële markten overal ter wereld zijn in paniek nu duidelijk is dat de huidige crisis in de VS internationaal gevolgen heeft en nog lang niet voorbij is.

Op Wall Street beleefde de Dow-Jonesindex gisteren de grootste daling sinds de aanslagen van 11 september 2001. De graadmeter voor de financiële wereld sloot ruim 500 punten lager, een verlies van 4,4 procent. In Azië daalden de koersen met vele procenten en ook in Europa stonden beurzen vanochtend op forse verliezen. In Europa waren de verliezen van banken en verzekeraars opvallend. Beleggers reageren daarmee op de snel veranderende situatie als gevolg van de hypotheek- en kredietcrisis, die leidde tot omvallende zakenbanken en tot de poging van ’s werelds grootste verzekeraar AIG om in hoog tempo tientallen miljarden aan noodkredieten te vergaren. Twee kredietbeoordelaars verlaagden hun oordeel over AIG, waarvan de koers met 61 procent daalde. AIG kreeg gisteren toestemming om beleggingen van dochtermaatschappijen te gebruiken als onderpand voor het ophalen van een noodkrediet van 20 miljard dollar.

In Amsterdam stond de AEX-index rond het middaguur op 377 punten, 2,1 procent lager dan het slot van gisteren. Fortis was de grootste daler en stond met een verlies van 8,9 procent op een historisch laag peil van 7,60 euro.

In Londen ging een andere opmerkelijke beweging door: de daling van de olieprijs. Een vat Brent-olie uit de Noordzee kostte vanmorgen 91,29 dollar, 2,95 dollar minder dan gisteren. De daling komt doordat beleggers gokken op wereldwijde economische krimp en doordat speculanten geld nodig hebben om verliezen te nemen in de financiële sector.