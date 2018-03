Adecco trekt bod op Michael Page in

Zürich, 16 sept. Het Zwitserse uitzendconcern Adecco ziet af van een overname van het Britse werving-en-selectiebureau Michael Page. Het bedrijf liet vandaag weten geen bod uit te brengen. Vorige maand werd bekend dat Adecco Michael Page voor een overname had benaderd. Michael Page liet kort daarop weten dat het bod het bedrijf onderwaardeert. Het zou daarbij gaan om een bedrag van 1,3 miljard pond (ruim 1,6 miljard euro). Volgens Adecco kan er gezien de reactie van Michael Page geen overeenkomst worden gesloten die voor het concern bevredigend is. De uitzender beschikt over een overnamekas van 1,4 miljard euro.