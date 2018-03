Acht kilo Michelangelo De beste boeken van de week Alle werk bijeen in Michelangelo, (Taschen, €150,-), een prachtboek van acht kilo en anderhalve meter hoog, aldus Bram de Klerck. ‘Hoewel in dit boek sommige tekeningen wel erg rigoureus worden weggezet als vervalsingen, kopieën of atelierwerk, is de publicatie uitvoerig en schitterend geïllustreerd. Alleen al tweehonderd bladzijdengrote kleurenopnamen van uitstekende kwaliteit maken het mogelijk de, zo’n twintig jaar geleden schoongemaakte, fresco’s op het plafond en de altaarwand van de Sixtijnse kapel in het Vaticaan in detail te bestuderen. Daarnaast bevat het boek een levensbeschrijving van Michelangelo (1475-1564), en een volledig geïllustreerde catalogus van alle sculpturen, schilderingen en gebouwen die hij in zijn liefst zeventig jaar omspannende carrière realiseerde, of die in het verleden met hem in verband zijn gebracht.’ Lees de volledige recensies van de hierboven besproken boeken na op www.nrcboeken.nl