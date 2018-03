Aanval VS op dorp volgens Kabul na valse informatie

Kabul. Een Amerikaanse militaire operatie in Afghanistan waarbij volgens Kabul 90 burgers, onder wie 60 kinderen werden gedood, werd uitgevoerd op basis van valse informatie verschaft door een concurrerende stam. Dat heeft een woordvoerder van de Afghaanse president Hamid Karzai gezegd. De kwestie heeft nieuwe spanningen veroorzaakt tussen de Afghaanse regering en de internationale troepenmacht. De Verenigde Staten meldden aanvankelijk dat 30 militanten en geen burgers werden gedood bij de aanval op 22 augustus op het dorp Azizabad. Uit legeronderzoek bleek vervolgens dat 35 militanten waren gedood en zeven burgers. Na videobeelden die zeker tien dode kinderen en nog 40 dode burgers toonden, kondigden de VS vorige week verder onderzoek aan. De lezing van een Afghaanse regeringscommissie dat 90 burgers - Afghaanse employés van een Britse beveiligingsfirma en hun gezinnen - zijn gedood, wordt gesteund door de Verenigde Naties. Volgens het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn inmiddels drie mensen opgepakt in verband met de zaak.