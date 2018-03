Aanslag op Iraaks feest eist 22 levens

Zeker 22 mensen, in meerderheid shi’ieten, zijn gisteren in Irak om het leven gekomen en 35 raakten gewond toen een vrouwelijke zelfmoordterrorist zich tot ontploffing bracht te midden van politiemannen die de vrijlating van een collega uit Amerikaanse detentie vierden.

De aanslag had plaats in Balad Ruz in de provincie Diyala, waar in tegenstelling tot veel andere delen van het land het geweld voortduurt. Zelfmoordaanslagen zijn toenemend het werk van vrouwen, die makkelijker explosieven kunnen verbergen onder hun wijde kleding en mogelijk ook omdat er minder mannen voor zelfmoordterreur beschikbaar zijn. Zelfmoordterreur is veelal het werk van Al-Qaeda-in-Irak.

Volgens een politiefunctionaris waren vijf hoge politieofficieren, drie luitenant-kolonels en twee kapiteins, onder de doden. Ook de gastheer, politiecommissaris Adnan Shukr al-Timimi, zijn ouders en twee kinderen werden gedood, aldus een bron in een lokaal ziekenhuis. Timimi was net vrijgekomen uit een Amerikaans gevangenkamp in Zuid-Irak. Het Amerikaanse leger beschuldigde hem van samenwerking met het Leger van de Mahdi, de militie van de radicale shi’itische geestelijkeMuqtada Sadr.

In de hoofdstad Bagdad werden gisteren bij een dubbele autobomaanslag bij een gerechtsgebouw in de shi’itische wijk Karradeh 13 mensen gedood. Het was een van de bloedigste aanslagen in Bagdad in weken. De autoriteiten hadden enkele maanden geleden in het gebied het parkeerverbod opgeheven dat was afgekondigd om dit soort aanslagen te voorkomen.

In Taji, een stadje 20 kilometer ten noorden van Bagdad, werden vandaag twee mensen gedood en 19 gewond toen een fiets met een bom ontplofte. (AP, AFP)