Aanslag Mauretanië: 12 doden

Twaalf Mauretaanse regeringsmilitairen zijn gisteren om het leven gekomen in een hinderlaag van terreurorganisatie Al-Qaeda-in-de-Islamitische-Maghreb. Dat hebben Mauretaanse leger- en regeringsfunctionarissen verklaard.

De aanslag komt kort nadat de Noord-Afrikaanse tak van het internationale terreurnetwerk Al-Qaeda de heilige oorlog heeft verklaard aan de machthebbers in Mauretanië. De oorlogsverklaring was een reactie op de militaire staatsgreep in Mauretanië op 6 augustus. De coupplegers legitimeerden de verwijdering van president Abdallahi onder meer door te verwijzen naar Abdallahi’s vermeende banden met islamitische extremisten. Westerse landen waaronder de Verenigde Staten steunden Abdallahi juist in de strijd tegen extremisme.

De twaalf slachtoffers van gisteren vormen het hoogste aantal doden tijdens één aanval onder Mauretaanse militairen sinds in 2005 vijftien militairen omkwamen bij een aanval door de Algerijnse terreurbeweging Salafistische Groep voor Prediking en Geweld – de groepering die nu opereert onder de naam Al-Qaeda-in-de-Islamitische-Maghreb.

De slachtoffers vielen gisteren tijdens een routinepatrouille bij het dorp Tourine, ongeveer 850 kilometer ten noorden van de hoofdstad Nouakchott. In totaal ongeveer vijfentwintig militairen in vier voertuigen werden beschoten met mitrailleurs en raketwerpers.

De extremisten in Mauretanië hebben de afgelopen maanden een reeks gewelddadige acties uitgevoerd. In december vermoordden zij vier Franse toeristen, wat leidde tot de afgelasting van de rally Parijs-Dakar. (Reuters, AP)