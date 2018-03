Aanleg NZ-lijn ligt maand stil

De werkzaamheden aan de Noord-Zuidlijn bij de Vijzelgracht en het Rokin in Amsterdam liggen nog minimaal vier weken stil. Buitenlandse experts zullen de bouwputten onderzoeken.

Dit heeft de gemeente Amsterdam gisteren bekendgemaakt. Vorige week woensdag ontstond in de bouwput bij de Vijzelgracht een lek, waardoor enkele woningen verzakten. De gemeente besloot daarom tot een time-out om de risico’s op een rij te zetten.

Gisteren werd besloten om de werkzaamheden voorlopig niet te hervatten. Wethouder Tjeerd Herrema (Noord-Zuidlijn, PvdA) zei dat de komende twee weken de reparatie wordt voorbereid. Dan duurt het nog eens minimaal twee weken voordat het graven van de stations aan de Vijzelgracht en het Rokin kan worden voortgezet.

Het is nog onbekend hoe het lek is ontstaan. Wel is duidelijk dat er bij het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan een eerder lek iets is fout gegaan. In juni verzakten vier andere panden aan de Vijzelgracht, door een lek in een voeg. Het adviesbureau Deltares deed daarna tal van aanbevelingen, die volgens de gemeente alle zijn opgevolgd.

Wethouder Maarten van Poelgeest (Bouw- en Woningtoezicht, GroenLinks) kondigde gisteren een nieuw onderzoek aan. Deltares gaat dat weer doen, maar nu wel met behulp van deskundigen uit het buitenland. Zo hoopt de gemeente zekerheid te krijgen dat de wanden straks niet weer lekken.

Burgemeester Job Cohen hoopt dat de extra onderzoeken kunnen voorkomen dat de burgers het vertrouwen in het project verliezen. „We doen dit om zo veel mogelijk draagvlak te krijgen. We proberen zo veel mogelijk risico’s te vermijden maar die risico’s blijven er wel”, zei Cohen. Vorige week gaf Cohen aan dat de „geloofwaardigheid onder druk” staat.

De bewoners van de verzakte panden kunnen de komende maanden niet terug en krijgen hulp van de gemeente bij het vinden van onderdak. Herrema zal met eigenaren die van hun pand af willen praten over uitkoop.