6 FILM Nieuw op nrc.tv: nrc nu

Estômago

In de jaren tachtig ontstond een kleine gastronomische filmtraditie waarin een vreemdeling een groep vreugdeloze mensen via de smaakpapillen in contact brengt met hun ware gevoelens. Chef-kok Babette bevrijdde zo in 7 gangen tegenstribbelende Deense puriteinen in Babette’s Feast, Juliette Binoche behekste een ingedut Frans dorp in Chocolat, de Japanse trucker Gordo verhief in Tampopo een armzalige kokkin in zijn zoektocht naar de perfecte noedelsoep. In Estômago (‘Maag’) geeft de Braziliaanse regisseur Marco Jorge een pikzwarte draai aan dat gegeven. De ingrediënten: de mysterieuze kok, sensuele close-ups van voedsel, culinaire uitweidingen en de nauwe band tussen eten en erotiek. Met: Joao Miguel, Fabiula Nascimento, Babu Santana, Carlo Briani.