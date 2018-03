5 MUZIEKSHOW

Thriller Live

Amsterdam: Theater fabriek. Aanvang: 20.00u. Kaarten: 39-45 euro. Inl: www.thriller-live.nl

Michael Jackson werd 29 augustus 50 jaar. Bovendien zit hij 45 jaar in het vak en Thriller, het best verkochte album aller tijden verscheen 25 jaar geleden. Deze drie mijlpalen worden gevierd met de grote muziekshow Thriller Live. Ruim 20 zangers, dansers en een live band nemen je ruim twee uur langs Michael Jacksons muziekcarrière. Met nummers van The Jackson 5 waaronder I Want You Back, I’ll Be There, Can You Feel It en solohits als Rock With You, Beat It, Billie Jean en Thriller. De tournee loopt tot en met 7 oktober.