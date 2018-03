Voor wie de klok luidt (try-out)

Amsterdam: Compagnietheater. T/m 21 sept. Aanvang: 20.30u. Inl: www.compagnietheater.nl

Theater Ea speelt tot en met 21 september Voor wie de klok luidt, naar de oorlogsroman For Whom The Bell Tolls (1940) van Ernest Hemingway. Tijdens de Spaanse burgeroorlog krijgt Robert Jordan, een Amerikaanse vrijwilliger, opdracht een strategisch belangrijke brug op te blazen. Een actie waarvan iedereen vreest dat hij gedoemd is te mislukken. Door zijn plotselinge liefde voor een Spaans meisje komt Robert in conflict met zijn geweten. Kiest hij voor zijn politieke idealen of voor de liefde?