4 Ontrafelen

Is Paul McCartney dood?

http://ispauldead.com

The Beatles, de meest legendarische band aller tijden, was zijn tijd ver vooruit in meerdere opzichten: op muzikaal- en op marketinggebied. Er bestaan namelijk al sinds de herfst van 1969, net na het verschijnen van het album Abbey Road, hardnekkige geruchten dat Paul McCartney dood is. Op ispauldead.com staat daarover alles haarfijn uitgelegd en kun je je als Beatlefan of nitwit laven aan geruchten, uitleg over songteksten en allerlei feitjes en weetjes. Er zijn zoveel verwijzingen naar zijn mogelijk overlijden dat het bijna eng wordt: teksten die je pas hoort als je de plaat achterstevoren afspeelt (Revolution 9) verwijzingen op platenhoezen (Abbey Road en Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band) en in songteksten (‘I buried Paul’ aan het einde van Strawberry Fields Forever). Meer dan 40 jaar later proberen fans het mogelijke mysterie nog steeds te ontrafelen. (RW)

Met bijdragen van Forra de Jong, Marten Mantel, David Vlietstra en Robbert Weij