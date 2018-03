Printklare sjablonen

Wat ooit begon als een persoonlijke verzameling, is in de loop der jaren uitgegroeid tot een online archief van meer dan duizend printklare sjablonen. De afbeeldingen op deze sjablonen – ‘stencils’ in het Engels – kun je uitknippen of -snijden, waarna je je kunt uitleven met een verfkwast of spuitbus. Je kunt er T-shirts mee bedrukken, of een muur mee opvrolijken. Het grootste deel van de sjablonen staat onder bands/music, maar de categorieën miscellaneous en political zijn ook goed gevuld. Bij die laatste categorie moet je denken aan anarchistische, anti-fascistische en anti-communistische afbeeldingen. Ook de Amerikaanse president George W. Bush ontkomt niet aan een aantal afbeeldingen. Wie zijn favoriete muziekband niet in het rijtje ziet staan, kan een suggestie doen in de suggestion box. (DV)