2 Wegdromen

Reizen vanuit huis

www.stanley-livingstone.eu

Wie tijdens de aardrijkskundelessen gefascineerd naar de vergeelde wereldkaart aan de muur staarde, moet zeker eens kijken op de site van Stanley & Livingstone. De in 1993 opgerichte reisboekhandel verkoopt alles van elke plek op de wereld. In de collectie vind je de saaie globe die je als ‘verantwoord cadeau’ van je ouders kreeg, maar er zijn ook barglobes te koop. Globes waar je je drankvoorraad in (ver)stopt (vanaf 109 euro), sterrenhemelglobes (vanaf 12,50 euro) en zitbalwereldbollen (vanaf 99 euro). Verder zijn er markeervlaggetjes voor op de wereldkaart en reisverhalenboeken voor de nodige inspiratie. Stanley & Livingstone heeft ook een winkel aan de Schoolstraat 21 in Den Haag, waar volgens de site nog veel meer te koop is. Bestellingen via de webwinkel zijn meestal op voorraad, levertijd varieert van drie dagen tot vier weken. (FdJ)