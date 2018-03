2 Tentoonstelling

Wendelien van Oldenborgh

Rotterdam: Tent, Witte de Withstraat 50. T/m 9 november. Di-zo 11.00-18.00u. Inl: www.tentrotterdam.nl

TENT. start het culturele seizoen met As Occasions: het eerste overzicht van het werk van de Rotterdamse kunstenaar Wendelien van Oldenborgh. In acht dia- en filminstallaties worden muzikale disputen, politieke pleidooien, up-tempo rapperformances, persoonlijke geschiedenissen, levendige jamsessies en historische betogen opgevoerd. Ze bieden een rijke schakering van standpunten over de sociale realiteit van nu. Het ruimtelijk ontwerp van de tentoonstelling is van architect Milica Topalovic.