Het aantal baby’s in China dat na gebruik van melkpoeder van het merk Sanlu met vergiftigingsverschijnselen is opgenomen, is volgens de autoriteiten opgelopen van 432 tot 1.253. Twee baby’s stierven. Het poeder bleek het verboden middel melanine te bevatten. Zeker 10.000 baby’s zouden het vergiftigde poeder hebben binnengekregen. (Reuters)