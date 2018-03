1 Bewonderen

Reverse graffiti

Omgekeerde graffiti (reverse graffiti) is een vorm van straatkunst waarbij een vieze muur of auto het canvas is, en een vochtige poetsdoek het verfmateriaal. Er wordt een afbeelding gemaakt door een deel van het vuil weg te halen, in plaats van dat er iets ‘schadelijks’ op een muur wordt gespoten of geplakt. Een van de bekendste omgekeerde graffitimakers is Alexandre Orion, die vorig jaar dankzij de muurschildering die hij maakte in een tunnel in São Paulo, bekendheid verwierf. Met een nat washandje haalde hij de dikke roetlaag in die tunnel deels weg, om zo een enorme rij doodshoofden te ‘schilderen’. Het resultaat vind je op de site van Environmental Graffiti, zie bovengenoemde link.

De Brit Paul Curtis (alias Moose) wordt algemeen beschouwd als dé grondlegger van de omgekeerde graffiti. Hij is zelfs al voor reclamedoeleinden ingeschakeld, en heeft onder meer flink wat ervaring in het poetsen van Xbox-logo’s op stoepen. Moose heeft ook al een paar aanvaringen met Britse autoriteiten gehad. Tot een veroordeling heeft het nog niet geleid, want een verbod op selectief schoonmaken bestaat niet.

Dus: neem ook eens een vieze muur onder handen. (MM)