Zwemster Van Dijk vijfde in laatste race

DUBROVNIK. Edith van Dijk heeft haar loopbaan zonder medaille afgesloten. De veelvoudig wereldkampioene in het open water eindigde gisteren bij de Europese titelstrijd als vijfde tijdens haar laatste wedstrijd op de 25 kilometer. Van Dijk was 42,7 seconden langzamer dan de Spaanse winnares Margarita Dominguez. Van Dijk was wel de beste allroundster. Ze werd op de 5 en 10 kilometer vierde en in de teamwedstrijd vijfde.