In de discussie over kernenergie blijft onvermeld dat een groot deel van de bevolking in de jaren 80 tegen een nieuwe kerncentrale was. Nog steeds is kernenergie te duur, te gevaarlijk en minder milieuvriendelijk dan wordt voorgesteld. Hoe belangrijk de keuze is die we maken in het stemhokje, kunnen we aflezen uit het verschil in gebruik van duurzame energie tussen Nederland en Duitsland. De rood-groene regering van Schröder en Fischer heeft in 2000 de `toevoerwet` ingesteld om duurzame energie mogelijk te maken. Deze wet heeft de status van een grondwet en een werkingskracht voor de lange termijn. Duitsland heeft de grootste geïnstalleerde capaciteit aan zonne-energie ter wereld. De verandering in uitstoot van broeikasgassen sinds 1990 is voor Nederland + 1,6 procent en voor Duitsland - 17,5.