Zestig bronnen voor nóg een verhaal over Palin

Als er één politicus is die momenteel binnenstebuiten wordt gekeerd, dan is het Sarah Palin, de Republikeinse kandidate voor het vicepresidentschap. Zo interviewde The New York Times de afgelopen dagen liefst zestig Republikeinse en Democratische bestuurders in Alaska en daarbuiten om Palin’s politieke verleden bloot te leggen. De conclusie van de krant: Palin bedreef tot nog toe politiek op basis van zeer persoonlijke overwegingen. Ze liet actief mensen ontslaan die haar in de weg zaten en huurde in haar functie van gouverneur van Alaska zeker vijf voormalige schoolgenoten in, die ze daarvoor veel meer dan marktconform betaalde. Zo zou ze tijdens een vacaturestop bij het departement van Landbouw van Alaska haar positie hebben gebruikt om een oud-klasgenoot met een exorbitant salaris in de top van het ministerie aan te stellen.

Ook weekblad The New Yorker bericht over het verleden van Palin, in een artikel van acht A4’tjes lang. Onder andere wordt geciteerd uit de biografie Sarah van schrijfster Kaylene Johnson uit Wasilla, Alaska, de stad waar Palin vandaan komt en burgemeester is geweest. Johnson meldt dat Palin in de politiek belandde nadat ze tijdens een cursus aerobics bevriend was geraakt met de politiecommissaris en de toenmalige burgemeester van Wasilla.

Op de Amerikaanse televisie en websites werd dit weekeinde nagepraat over Palins eerste televisie-interview, waar ze schijnbaar onbegrijpend reageerde op de vraag of ze de Bush-doctrine steunt (het principe van unilateraal ingrijpen als de Amerikaanse nationale veiligheid gevaar zou lopen). Op Wikipedia leidde dat tot een fel debat over het lemma ‘Bush doctrine’, dat sindsdien honderden keren is aangepast.