Zalm kritisch over Miljoenennota

De kritiek van Zalm op de Miljoenennota „schreeuwt om een weerwoord”, maar „we zullen dat pas dinsdag geven”, aldus een woordvoerder van het Ministerie van Financiën. Oud-minister van Financiën Gerrit Zalm (VVD) uitte gisteren in het tv-programma Buitenhof harde kritiek op de Miljoenennota 2009, die morgen, op Prinsjesdag, wordt gepresenteerd. Volgens Zalm heeft de door het kabinet voorgestelde lastenverlichting van 2,5 miljard euro onvoldoende dekking.

Zaterdag lekte in NRC Handelsblad de Miljoenennota uit. Daarin staat dat Nederland ondanks de internationale economische onrust financieel-economisch gezond is. De staatsschuld neemt verder af en bedraagt volgend jaar 39,6 procent van het bruto binnenlands product. Het laagste niveau sinds 1814, toen de staatsschuld voor het eerst werd bijgehouden.

Ook zien gezinnen van werkenden hun koopkracht in 2009 iets toenemen en verwacht het Centraal Planbureau een economische groei van 1,25 procent. De inflatie blijft boven de 3 procent en het begrotingssaldo neemt dankzij de hogere aardgasbaten (naar schatting 14 miljard euro) toe tot een overschot van 1,2 procent van het bruto binnenlands product, hoger dan het kabinet had geraamd. Het is sinds de jaren vijftig niet voorgekomen dat voor het vierde jaar op rij sprake is van een overschot.

De boodschap van het kabinet bij deze Miljoenennota is: de tijden zijn moeilijk, maar Nederland staat er goed voor en doet het beter dan de rest van de Europese Unie. Duidelijk is dat minister Bos (Financiën) hiervoor de randen van het begrotingsbeleid heeft moeten opzoeken.

Volgens oud-minister Zalm is Bos daarin een stap te ver gegaan. Zalm waarschuwde in Buitenhof dat een ongedekte lastenverlichting in de toekomst tot lastenverzwaring kan leiden. Zalm: „In de Miljoenennota zit ook een tabel waaruit blijkt dat de uitgaven in twee jaar tijd bijna met bijna 26 miljard toenemen – dertien procent in twee jaar tijd. Er zijn denk ik niet veel Nederlanders die dertien procent meer kunnen besteden in twee jaar tijd.” Het kabinet besteedt het extra geld onder meer aan een verbetering van de woonwijken en kinderopvang. Zalm: „Ik vind dat men die uitgaven niet zo snel had moeten laten stijgen.”

Minister Bos heeft „wat meer last” van de combinatie van politiek leider en minister van Financiën, signaleerde Zalm. „Bij de VVD lag dat altijd wat makkelijker. Dat is toch een partij die nooit veel wil uitgeven.” Het zou makkelijker zijn wanneer Bos deze functies niet zou combineren. Zalm: „Dan had hij zich kunnen opstellen als schatkistbewaarder, ook tegen de politiek leider van de PvdA die waarschijnlijk altijd veel leuke dingen wil doen.”

