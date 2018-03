Zalm: 2,5 mld aan verlaging lasten ongedekt

Het kabinet heeft volgens oud-minister van Financiën Zalm (VVD) geen deugdelijke dekking voor de 2,5 miljard lastenverlichting in 2009.

Zalm reageerde gistermiddag in het tv-programma Buitenhof op de Miljoenennota 2009, die morgen op Prinsjesdag officieel wordt gepresenteerd en die zaterdag door deze krant werd gepubliceerd. NRC Handelsblad had de embargoregeling niet getekend en heeft de begrotingsstukken via eigen bronnen verkregen.

„In afwijking van de aanvankelijke plannen die men had afgesproken, is tweeënhalf miljard aan lastenverlichting gegeven”, zei Zalm over de begroting 2009. Hij noemde de tweeënhalf miljard een „ongedekte cheque” met het risico dat het gat dat hierdoor gecreëerd wordt, de komende jaren niet wordt gedicht. Dat is in strijd met de begrotingsregels.

Ondanks het embargo gingen enkele Kamerleden op de radio eveneens inhoudelijk in op de uitgelekte begroting.

De Rijksvoorlichtingsdienst wil de embargoregeling gaan „evalueren”, zegt RVD-directeur Henk Brons. Hoofdredacties van andere media, die de embargoregeling wel tekenden, noemen de regeling nu „achterhaald”. Zij mogen de begrotingsstukken niet eerder dan morgen publiceren.

Ook Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet noemde de embargoregeling vanmorgen „niet meer van deze tijd”. Zij pleit voor een systeem waarbij de departementen de hoofdlijnen van hun begroting bekendmaken op het moment dat daarover besloten is. De Troonrede moet wel geheim blijven tot Prinsjesdag.

Het ministerie van Financiën zegt dat Zalms opmerkingen „schreeuwen om een weerwoord”, maar wil vooruitlopend op de presentatie van de Miljoenennota op Prinsjesdag niet reageren.

Uit de Miljoenennota blijkt dat minister Bos (Financiën, PvdA) voor twee miljard dekking heeft voor de lastenverlichting in 2009. Deze bestaat uit enkele fiscale aanpassingen, hogere zorgpremies en beperking van de belastingaftrek voor buitengewone uitgaven. Het resterende bedrag verwacht Bos later binnen te halen.

Vanaf 2011 gaan gepensioneerden met een aanvullend pensioen een grotere belastingbijdrage leveren aan de betaling van de AOW. Hiermee denkt het kabinet de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op de lange termijn te kunnen garanderen.

