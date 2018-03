Wouter Bos heeft zijn zelfvertrouwen herwonnen

Wouter Bos heeft zijn overwinningsspeech van 2011 al geoefend. „En dan staan we hier vandaag en hebben we gewoon de verkiezingen gewonnen”, zei Bos. „Met 55 zetels, de grootste partij van het land.” Zijn partij had zes maanden daarvoor nog maar op drie zetels gestaan. Hoe dat was geflikt? De PvdA was veranderd. Kamerlid Jeroen Dijsselbloem had per ongeluk gelachen voor de camera. Zijn collega Hans Spekman, altijd gehuld in kraagloze zwabberhemden, was opeens een jasje gaan dragen. En de klopjacht op actievoerders uit de jaren tachtig had onthuld dat de PvdA „wel degelijk idealisten in huis bleek te hebben”. Fractieleider Mariëtte Hamer bleek betrokken geweest bij de bezetting van de onhygiënische kinderdagverblijven en Frans Timmermans, staatssecretaris voor Europese zaken, had in zijn jonge jaren de ondergrondse beweging voor een onafhankelijk Limburg aangevoerd.

Het was een cabaretact van Bos, eind augustus tijdens een heisessie van de Tweede Kamerfractie. Er werd hard gelachen. Volgens partijgenoten was het tekenend: Wouter Bos zit weer lekker in zijn vel, hij is ontspannen en heeft zelfvertrouwen. „Een jaar geleden had hij deze act niet kunnen opvoeren”, zegt fractieleider Hamer.

De harde verkiezingscampagne en de nederlaag van 2006 waren hard aangekomen. Hoewel de formatie succesvol werd afgerond, en Bos minister van Financiën werd, had hij driekwart jaar nodig om zijn zelfvertrouwen te herwinnen. Bos, een makkelijk spreker in het openbaar, voelde zich zelfs bij zijn publieke optredens onzeker.

Dat is voorbij. Opgewekt liep hij deze week door de Tweede Kamer. Vakbonden en werkgevers hadden een akkoord bereikt over het heikele ontslagrecht. „Dit biedt perspectief”, glimlachte Bos. Samen met premier Jan Peter Balkenende (CDA) en staatssecretaris Jan Kees de Jager (Belastingen, CDA) had hij in drie dagen, vrij soepel, de grootste struikelblokken voor de Rijksbegroting weggewerkt. Nederland kon zich opmaken voor „een mooie Miljoenennota”.

De 45-jarige Wouter Bos heeft een dubbelrol: hij is minister van Financiën en vicepremier in het kabinet-Balkenende IV, maar hij is ook partijleider van de PvdA. Een moeilijke dubbelrol, leert de historie. Hij is ondergeschikt aan een CDA-premier en moet lastige operaties doorvoeren die niet altijd goed vallen bij de sociaal-democratische achterban. Wim Kok ging hem voor, van 1989 tot 1994. Bos ging in 2006 nog wel even bij hem langs. „Doen”, zei Kok meteen. „Het is hondszwaar, maar als minister van Financiën kun je veel voor onze mensen betekenen.” Bos deed het. Maar was het wel zo’n goed advies? Verloor de PvdA in 1994 niet twaalf zetels?

Een riskante combinatie, vindt partijgenoot Willem Vermeend. „Juist voor een PvdA’er hartstikke moeilijk’’, zegt de ex-staatssecretaris van Financiën. „Een sociaal-democraat moet zich altijd extra inspannen als minister van Financiën. Hij doet het nooit goed in de ogen van de samenleving.”

Gerrit Zalm, Bos’ voorganger, kon als VVD’er schaterlachend geld uitgeven. Dat was geen probleem. Maar van een sociaal-democraat, zegt Vermeend, wordt verwacht dat hij de schatkist „met harde hand” bewaakt. „Anders valt iedereen over hem heen – ondernemers, maar ook ‘de straat’. Wil je dat goed doen, dan heb je in je eigen partij snel troubles.”

Zijn Duitse collega, de politiek verwante Peer Steinbrück: „Juist een sociaal-democratische minister van Financiën heeft de verantwoordelijkheid de balans tussen de vereiste marktdynamiek en een rechtvaardige samenleving te garanderen”. Een niet eenvoudige opgave, die Bos volgens hem „met de vereiste moed” realiseert. Hij wijst op diens inspanningen het thema topbeloningen op de Europese agenda te plaatsen.

Is het geld van de Nederlanders veilig bij de PvdA’er Wouter Bos?

Het is de makkelijkste baan ter wereld, zei wijlen Wim Duisenberg, oud-minister van Financiën, eens: „Je hoeft maar één ding goed te kunnen en dat is ‘nee’ zeggen. De enige keer dat je ‘ja’ mag antwoorden is op de vraag: zei je nee?”

De collega’s van Bos in het kabinet hebben het dit jaar geweten: Bos kan nee zeggen. Zijn PvdA-collega’s zitten op de spending departments. Afgelopen voorjaar kwamen ze bijna allemaal langs. Minister Plasterk (Onderwijs) wilde meer geld voor leraren, minister Vogelaar (Wijken) voor de achterstandwijken, staatssecretaris Dijksma voor de kinderopvang. Ook staatssecretaris Huizinga (Verkeer, ChristenUnie) had geld nodig. Zij moest het cao-conflict met de buschauffeurs oplossen.

De minister werd hard met de smalle marges van de schatkistbewaarder geconfronteerd. Leraren en kinderopvang kregen extra geld, maar de meeste ministers moesten hun problemen zelf maar oplossen. „Hij kan streng zijn, soms heel erg streng”, zegt Arie Slob, fractievoorzitter van coalitiepartner ChristenUnie. „Hij kan hard zijn tot op het laatst en hij is recht in de leer. Maar uiteindelijk is hij bereid te bekijken: hoe kunnen we het samen oplossen.” Ook het CDA kan Bos’ uitgangspunt waarderen dat geld verdiend moet worden voordat het kan worden uitgegeven.

In Den Haag zit „onmiskenbaar” een PvdA-minister op Financiën, zegt FNV-voorzitter Agnes Jongerius. Begin dit jaar trok ze nog aan de bel omdat het kabinet te weinig oog had voor de belangen van werknemers. Zalm kon ze makkelijk bellen, Bos niet. Dat is veranderd. „Bos zit beter in zijn rol”, stelt ze vast. Zijn politieke kleur is duidelijk herkenbaar. Stopzetting van de privatisering van Schiphol, de aanpak van de topinkomens („hoe bescheiden ook, toch een applausje waard”), handhaving van de ontslagbescherming – allemaal maatregelen die de handtekening van de PvdA dragen.

Eén voorganger van Bos is ook vriendelijk. Bij de buitensporige uitgaven voor de kinderopvang heeft Bos voor de „koninklijke weg” gekozen, zegt Onno Ruding, die in de jaren tachtig voor het CDA minister van Financiën was. Het doet pijn bij de achterban, maar de regeling wordt gewijzigd en er wordt op de uitgaven bezuinigd. „Bos stelt zich wat de uitgaven betreft stevig op. Hij geeft niet steeds toe aan de PvdA-ministers. Dat siert hem.”

Toch is de oud-bankier ongerust. „Bos plaatst zich in de traditie van zijn PvdA-voorgangers Kok, Duisenberg en Lieftinck. Maar onder Duisenberg liepen de financiën uit de hand. De aardgasbaten werden verjubeld, de staatsschuld en het tekort liepen op.” Ook nu incasseert de Staat miljarden door de stijgende aardgasbaten. „Bos moet oppassen”, meent Ruding. Hij is bezig om met meevallers bij de gasbaten begrotingsproblemen op te lossen. Nee, Bos is tot nu toe niet de grote verjubelaar. Daarin wil Ruding „fair” zijn. Het begrotingssaldo is positief. Maar het ‘robuuste’ saldo waar het gasgeld vanaf getrokken is, ziet er heel anders uit. „Dat saldo is van groter belang”, zegt Ruding, „willen de overheidsfinanciën houdbaar zijn met het oog op de vergrijzing.” Als de economische groei verder terugloopt en de daling van de olie- en gasprijzen doorzet, ontstaan problemen, waarschuwt Ruding. Zware bezuinigingen zijn dan volgens de oud-minister het enige alternatief. „Dan is het veel lastiger om ‘nee’ te zeggen met een partij die op vijftien zetels staat in de peilingen en met ministers die iets leuks willen laten zien.”

Ondernemers zijn anderhalf jaar na de golf van kritiek over de extra ‘groene’ belastingen op auto’s, vliegverkeer en verpakkingen milder gestemd. Nu ziet het er beter uit, want het kabinet, in het bijzonder Bos, heeft geluisterd: de btw gaat niet omhoog en de premies (WW, ziektekosten) gaan volgend jaar omlaag.

Bos waakt als minister niet alleen over de overheidsuitgaven, maar ook over de financiële sector. Over zijn stijl van opereren, beklaagt geen bankier of belegger zich. „Een duidelijke business-man”, zegt Joost van der Does de Willebois, voorzitter van Euronext Amsterdam. Hij merkte onmiddellijk dat Bos – jarenlang werkzaam voor Shell – uit het bedrijfsleven komt. „Bos is razendsnel en heeft een verbale vaardigheid die internationaal indruk maakt”, typeert president Nout Wellink van De Nederlandsche Bank hem.

De liberale opvattingen van Bos over het vestigingsklimaat, activistische aandeelhouders, de opmars van Chinese en Russische staatsfondsen en de ‘uitverkoop’ van het bedrijfsleven zijn voor een sociaal-democraat opvallend. Toch merkt de financiële sector wel degelijk dat er een PvdA-minister op Financiën zit. Bos heeft het land geen goede dienst bewezen door de macht van aandeelhouders te beperken, vindt Rients Abma, directeur van Eumedion, het platform van grote institutionele beleggers. ‘Wat is er bij jullie aan de hand? Gaat Nederland de klok terugdraaien?’, hoort hij van buitenlandse beleggers. Die zijn verbaasd over wetgeving die de invloed van aandeelhouders beperkt. „Nederland was op de goede weg met verbetering van het beleggingsklimaat. Bos moet oppassen dat de stemming niet omslaat.”

Bankiers luisteren met gespitste oren naar de liberale uitspraken van de minister, die geen barricades opwierp voor de overname van ABN Amro. „Bos laveert behendig tussen de politieke symbolen van de partij en zijn verantwoordelijkheid als bestuurder”, vindt Boele Staal, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Ook in de kredietcrisis weet de minister „de sociale rust te bewaren”. Maar Staal heeft één dringende suggestie: zorg dat Nederland fiscaal aantrekkelijker wordt voor financiële spelers. De minister laat gebeuren dat pensioenfondsen en vermogensbeheerders de grens over trekken. „Als ze eenmaal weg zijn, komen ze nooit meer terug.” Hun vertrek slaat een gat in de begroting en het negatieve effect in bedrijvigheid is veel groter.

Wouter Bos zelf beschouwt het ministerschap als een „gewone, zware baan, met een zakelijke verantwoordelijkheid”. Het partijleiderschap is anders. Dat levert hem kopzorgen op. De slechte peilingen knagen. Kritiek van partijkanonnen als Arie van der Zwan, Jan Pronk en Klaas de Vries met name over zijn gebrek aan zichtbaarheid kan hem slapeloze nachten bezorgen, bekent hij.

Zijn strategie is om in eerste plaats zijn partij vooruit te helpen door een goede en betrouwbare minister van Financiën te zijn. „Dat is een goed uitgangspunt”, zegt oud-partijvoorzitter Ruud Koole. „Dit kabinet functioneert best redelijk, is behoorlijk sociaal, al ziet nog niet iedereen dat.”

Bos moet volgens Koole als partijleider gewoon een keer of twee per jaar een duidelijk verhaal neerzetten. „Dat doet hij ook, zoals bij het laatste partijcongres over de integratie.” Bos verklaarde toen de integratie tot belangrijkste onderwerp voor de PvdA. Koole heeft nog niet gezien dat aan dat verhaal een vervolg wordt gegeven, door Bos noch partijgenoten.

Han Noten, PvdA-fractievoorzitter in de senaat, stelt dat de partij in een crisis is, gezien de negatieve beoordeling van de burger. „Normaal zou zich dat vertalen in grote interne spanningen. Maar die zie ik helemaal niet.”

Bos is niet de man die van tijd tot tijd met grote, meeslepende visies komt. „Er worden kleine stapjes gezet, terwijl hij zo hoog had ingezet”, stelt partijgenoot en econoom Rick van der Ploeg. De hypotheekrenteaftrek en het onderzoek naar de Irak-oorlog moest Bos inslikken. Andere punten, zoals extra belasting voor rijke AOW’ers, sleepte hij wel binnen, maar de partij slaagt er niet in dat goed aan het publiek te verkopen.

Bos zou, vindt Van der Ploeg, moeten komen met een ‘nieuw Beetsterzwaag’, de Friese plaats waar het regeerakkoord is bereikt. Formuleer nieuwe doelen en zorg dat de partij zichtbaarder wordt, stelt Van der Ploeg. Maar Bos voelt daar niets voor. Het regeerakkoord, een gigaproject in de woorden van Bos, is volop in uitvoering en halverwege de rit van alles veranderen is een zwaktebod.

Bos is een wat eenzaam partijleider. Hij bemoeit zich niet erg met de Tweede Kamerfractie, die zich weinig profileert. Bos zoekt ook niet echt het conflict met zijn partij om zijn visie duidelijk te maken, zoals Wim Kok in 1991 tijdens de WAO-crisis wel deed.

Als een jaar geleden niet Liliane Ploumen tot partijvoorzitter was gekozen maar de linkse Jan Pronk, waren de spanningen in de partijtop over koers en leiderschap wel opgelopen. In dat geval had de sociaal-liberaal Bos, zegt hij nu, „expliciet de partij om vertrouwen gevraagd”. De positie van Bos staat niet ter discussie, voorlopig niet. Een PvdA-bestuurder uit Flevoland opperde dit weekend dat Bos weg moet, maar hij krijgt vooralsnog weinig steun. Bos zelf heeft de ambitie nog wel wat jaren door te gaan en in 2011 een echte overwinningsspeech te houden.