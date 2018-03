Woede over 'immorele' soaps

Romantische komedies en horoscopen op Arabische satellietzenders hebben machtige en conservatieve Saoedische geestelijken tot razernij gebracht. Zozeer dat twee van hen berechting van en de doodstraf tegen de eigenaars van de televisiestations en andere verantwoordelijken hebben geëist. De gewraakte televisiestations zijn voor een deel in handen van Saoedische prinsen en hun zakenrelaties.

Eerst liet sjeik Mohammed Saleh al-Lohaidan, voorzitter van de Opperste gerechtelijke raad, vorige week voor de radio weten dat het geoorloofd is de eigenaars van tv-netwerken die „immorele” en „vulgaire” programma’s uitzenden, te doden. Nadat daarover ophef was ontstaan, verduidelijkte hij zaterdag op de staatstelevisie dat er wel een proces aan vooraf moet gaan. Maar hij bleef erbij dat uiteindelijk executie noodzakelijk zou zijn als de overtreders niet tot inkeer kwamen.

Een andere invloedrijke geestelijke, sjeik Saleh al-Fozan, toonde zich gisteren even kwaad als sjeik Lohaidan. „Als zij [directies en eigenaars van zenders] verdorvenheid en schaamteloosheid blijven uitzenden, moeten ze uit hun functie worden gezet en moeten anderen in hun plaats worden aangesteld”, zei hij tegen de krant Al-Madina. Hij had het speciaal gemunt op horoscopen op de tv: degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn moeten zijns inziens de doodstraf krijgen.

Het is gebruikelijk geworden tijdens de islamitische vastenmaand ramadan romantische series uit te zenden. Die zijn zeer populair onder de kijkers. Maar de zeer conservatieve geestelijkheid ziet in de programma’s een aanval op haarzelf en een verheerlijking van een liberale cultuur waarvan ze niets moet hebben. Eerder had groot-mufti sjeik Abdelaziz al-Sheikh het de gelovigen al verboden naar Turkse komedies te kijken. (Reuters, AP, AFP)