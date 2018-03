Wereldrecord met speer

Het wereldrecord van de Tsjechische speerwerpster Barbora Spotakova heeft de World Athletics Final in Stuttgart dit weekeinde nog enige glans gegeven. Het matig bezette, maar hoog gedoteerde slotakkoord van het baanseizoen in de buitenlucht leverde amper hoogtepunten op.

Olympisch kampioene Spotakova haalde zaterdag al met haar eerste poging een afstand van 72,28 meter. Het oude record stond sinds de WK van 2005 in Helsinki met 71,70 op naam van de Cubaanse Osleidys Menendez.

Spotakova incasseerde bij de World Athletics Final een flink bedrag voor haar prestatie. Winst op het onderdeel betekende 30.000 dollar, het wereldrecord leverde een bonus op van 100.000 dollar. „Ik heb al wat land. Het wordt nu eenvoudiger om er ook een huis op te bouwen”, zei de gelukkige wereldrecordhoudster.

Marcel van der Westen was de enige Nederlandse deelnemer in Stuttgart. Hij miste een persoonlijk record op de 110 meter horden door de laatste horde slecht te nemen en struikelend als vijfde over de streep te komen. Van der Westen noteerde desondanks 13,57 seconden bij een tegenwind van 1,5 meter per seconde. „Om onder de 13,35 te lopen, moet alles goed vallen.” Hij sluit het seizoen komende week in Shanghai af. „Daar geef ik nog een keer vol gas.” (ANP)