Wat gebeurt er met donor-DNA na transplantatie?

Een Chinees die door een beer was aangevallen kreeg het gezicht van een donor, schreef de krant laatst. Weer eens wat anders dan een nier of een lever. Erica de Ruiter uit Malden vraagt zich af: wat gebeurt er met het DNA van zo’n getransplanteerd orgaan? Wordt dat geleidelijk aan vervangen?

„Het lijkt me niet aannemelijk dat het DNA zelf verandert”, zegt Luc van der Laan. Hij is universitair docent immunologie aan het Erasmus MC in Rotterdam, gespecialiseerd in levertransplantaties. „Maar er komen wel cellen van de ontvanger, met zijn DNA erin, in het donororgaan terecht. En andersom ook.”

Cellen van een patiënt ‘infiltreren’ in zijn nieuwe orgaan. Bloedvaten in de lever gaan regelmatig dood – en die worden dan vervangen door cellen van de patiënt. „En andere levercellen zelf ook, tot op zekere hoogte.”

Zeker als het orgaan net wordt getransplanteerd, gaan er cellen dood die om vervanging roepen, vertelt hoogleraar leverziekten Peter Jansen van het Amsterdams Medisch Centrum (AMC). „Zo’n lever ligt in een plastic zak, en dan sluit je hem aan op de vaatvoorziening van de patiënt. Dan komt er opeens heel veel zuurstof bij en gaan die bloedvaten grotendeels kapot.” „Maar geen nood”, zegt Jansen: de cellen van de ontvanger zorgen voor vernieuwing.

Hoogleraar Hans de Fijter van het Leids Universitair Medisch Centrum, gespecialiseerd in nierziekten en niertransplantaties, kent nog een tweede manier waarop cellen van de patiënt in het orgaan terechtkomen. „Als er in het orgaan een kleine beschadiging optreedt, denkt het immuunsysteem van de ontvanger: hier zit iets niet goed, dat vreet ik op.” Zo komen allerlei immuuncellen in het orgaan terecht, legt ook Van der Laan vanuit Rotterdam uit.

Trouwens: het is geen eenrichtingsverkeer. Immuuncellen die in het donororgaan zitten, reizen door het hele lichaam. Ze zitten vooral in het bloed van de patiënt. Maar ze reizen ook naar het beenmerg en andere weefsels. Van der Laan: „In de eerste weken na een levertransplantatie kan wel 5 tot 10 procent van de witte bloedcellen in het bloed van de patiënt van de donor zijn.”

Hester van Santen