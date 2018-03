Wassen Hitler is terug in museum

Berlijn, 15 sept. Het wassen beeld van Adolf Hitler is opnieuw te zien in het museum Madame Tussauds in Berlijn. Het beeld was in juli, toen het voor het eerst te zien was, al na vijf minuten onthoofd. Nu is de wassen Hitler beschermd met een dikke glazen wand, zodat niemand bij het beeld kan. Met warrige haren en een losse das lijkt het beeld ook meer op acteur Bruno Ganz uit de film `Der Untergang` dan op Hitler. Het beeld toont Hitler achter een bureau in de bunker in Berlijn waar hij in 1945 zelfmoord pleegde. Het wassenbeeldmuseum wil Hitler in de Berlijnse vestiging omdat hij ”een onmiskenbaar onderdeel is van de Duitse geschiedenis.”