Wall Street in crisis na val zakenbanken

De financiële sector verkeert in een crisis na het verdwijnen van twee van de meest vooraanstaande zakenbanken ter wereld. Lehman Brothers heeft vannacht uitstel van betaling aangevraagd, Merrill Lynch wordt overgenomen.

Lehman Brothers, de op drie na grootste zakenbank van de Verenigde Staten met wereldwijd 26.000 werknemers, heeft vannacht uitstel van betaling aangevraagd. Crisisberaad met de top van het Amerikaanse bankwezen gedurende het gehele weekend, leverde geen koper op die de bank en de tientallen miljarden dollars aan negatief uitgevallen beleggingen wilde overnemen. Zowel de Britse bank Barclays als Bank of America haakte af omdat de Amerikaanse overheid geen financiële garanties wilde verstrekken.

Bank of America besloot onverwacht niet Lehman over te nemen maar, voor 50 miljard dollar, Merrill Lynch, het grootste effectenhuis ter wereld. Analisten vermoedden dat Merrill de eerste volgende zakenbank was die in acute nood zou komen te verkeren.

De Europese aandelenbeurzen reageerden vanmorgen negatief op het nieuws. De AEX-index in Amsterdam stond rond het middaguur 5 procent lager. In Europa schoot vanmorgen de geldmarktrente, die banken elkaar berekenen, omhoog naar 4,49 procent, het hoogste niveau sinds de kredietcrisis in de zomer van vorig jaar begon. De Europese Centrale Bank maakte vanochtend bekend extra geld in de Europese financiële sector te willen steken.

Minister Bos van Financiën liet dit weekend weten dat een mogelijke val van Lehman Brothers geen directe gevolgen zou hebben voor Nederlandse banken.

Anders dan vorige week bij de hypotheekfinanciers Fannie Mae en Freddie Mac, weigerde de Amerikaanse centrale bank, de Fed, bij te springen. Eerder dit jaar hielp de Fed nog wel bij de overname van Bear Stearns. Wel heeft de Fed de mogelijkheden voor nieuwe leningen aan financiële instellingen verruimd. Een consortium van tien internationale banken heeft daarnaast 70 miljard dollar ter beschikking gesteld om de gevolgen van een faillissement van Lehman Brothers op te vangen.

Amerikaanse media meldden dat AIG, de grootse verzekeraar ter wereld, bij de Fed heeft aangeklopt voor een noodkrediet van 40 miljard dollar. Het aandeel AIG daalde in Frankfurt 30 procent.

