VS leveren Israël antibunkerbom

Jeruzalem, 15 sept. De Verenigde Staten hebben er alsnog mee ingestemd Israël duizend bunker-penetrerende bommen te leveren. De levering, die eind vorige week bleek uit een mededeling van het Pentagon aan het Amerikaanse Congres, zal Israëls vermogen een aanval te ondernemen op Iraanse nucleaire installaties versterken. Eerder verluidde in Israëlische kranten dat levering van de bommen was geweigerd om een aanval op Iran onmogelijk te maken. De VS en Israël verdenken Iran van een geheim nucleair wapenprogramma. Iran ontkent dat. Het Congres kan de levering in principe nog tegenhouden.