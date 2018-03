Voor wie is de vroege publicatie nu een kick?

Met interesse alle verhalen gelezen in mijn favoriete krant over de rijksbegroting en vooral de uitleg van de hoofdredactie over de reden waarom het nieuws over de begroting drie dagen voor Prinsjesdag werd gepubliceerd (NRC Handelsblad, 13 september). Ik begrijp de uitleg, maar ik hield ik er het gevoel aan over van een slap excuus verhaal van een kind, dat heel goed weet dat het fout zit.