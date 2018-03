Vonnis Australisch terreurproces

Melbourne, 15 sept. Een Australische jury heeft een islamitische geestelijke en vijf volgelingen schuldig bevonden aan het plannen van een ”gewelddadige jihad” in Melbourne in 2005. Het zestal wilde met aanslagen op de premier en op grote sportevenementen het Australische leger dwingen uit Irak te vertrekken. De jury in de grootste terreurzaak van Australië sprak vier verdachten vrij na weken van beraadslagingen en kon het niet eens worden over twee anderen.