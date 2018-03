VN-medewerkers Somalië ontvoerd

Mogadishu, 15 sept. Gewapende overvallers hebben gisteren in Mogadishu twee Somalische medewerkers van het VN-voedselprogramma (WFP) ontvoerd. Dat heeft de VN-organisatie bevestigd. Dit jaar zijn al zeker twintig hulpverleners in Somalië gegijzeld. Gijzelingen lopen vaak geweldloos af na de betaling van losgeld, maar doelgerichte acties tegen hulpwerkers hebben dit jaar naar schatting al meer dan tien levens gekost. Vorige maand werd een staflid van het WFP in Somalië vermoord.