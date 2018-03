Vliegtuigcrash in Rusland: 88 doden

Moskou. Bij een crash van een Russisch passagiersvliegtuig in de Oeral zijn gisteren alle 88 inzittenden omgekomen. De Boeing 737 van de Russische maatschappij Aeroflot was vertrokken vanuit Moskou en stortte neer op een spoorweg nabij de stad Perm, waar het moest gaan landen. De oorzaak is waarschijnlijk een kapotte motor. Behalve Russen zaten in het vliegtuig 21 buitenlanders, uit de VS, Frankrijk, Turkije, Zwitserland, Duitsland, Italië, Letland, Azerbajdzjan en Oekraïne. In Rusland gebeuren bij binnenlandse vluchten geregeld ongelukken. Dit is de dodelijkste crash sinds augustus 2006. Toen stortte een Russische Toepolev neer in Oekraïne. 170 mensen kwamen om.