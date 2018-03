Viagratandwiel

De Angliru, ook wel het Monster van Asturias genoemd, was alive and kickin’. Onder de grond schopte de duivel onophoudelijk tegen het gesteente aan. In het live verslag op televisie van de etappe in de Ronde van Spanje lag de top van de Angliru eerst op 1.570, daarna op 1.680 meter. De steilste berg van het jaar toonde dus een teken van leven.

Het peloton was bang. De avond voor de klim sliep geen renner makkelijk in. Mecaniciens kropen ondertussen bij elkaar. Wat voor een verzet moest er op de fiets van de jongens? Haalden ze tandwieltjes uit de doos die eigenlijk bedoeld waren voor zwaarlijvige recreanten op een lullig heuveltje in de Ardennen?

Zaterdag stond het peloton aan de start. Terwijl ze de slaapkorrels uit hun ogen wreven, keken de renners naar elkaars fietsen. Daar. En kijk, daar ook één. En nog één. Allemaal fietsen met een extra klein tandwiel vóór. 34 tandjes. Als een melkgebit. En in het achterwiel 28, om in die combinatie zo licht mogelijk omhoog te kunnen rijden.

34 voor, 28 achter. Dat verzet had ik hard nodig om afgelopen zomer de Mont Ventoux op te fietsen. Vrijdagavond zocht ik in een melancholieke bui – het einde van de zomer naderde, merkte ik – op de site van een Franse fotograaf naar mezelf op de Ventoux. Die slimme man maakte de hele dag ongevraagd foto’s van zwoegende recreanten in de laatste bocht van de Ventoux. Zoals bij diergaarde Blijdorp of de Keukenhof.

Het was daar steil vlak onder de top. Elf procent. Ik had de fotograaf hijgend afgehouden. Nee, geen foto, s.v.p.! Non! Hij reikte een visitekaartje aan. Ook een non uit mijn mond. Maar nu ik toch op de site was beland, zocht en vond ik mijzelf terug tussen honderden foto’s van fietsers. Toch maar gekocht via de mail. IJdeltuiterij.

Ik herinner me de staat van mijn lichaam. Leeg, op, verschroeid. 34 voor, 28 achter en nog was het te zwaar. Ik dacht aan een iets oudere wielervriend, die me toefluisterde dat alle mannen ooit aan de tripel moesten, een tandwiel van dertig tandjes. De tripel, zeg maar het viagratandwiel, is nog één stap verwijderd van de Spartamet. Nee, dank je de koekoek.

De kopgroep in de Vuelta nam het laatste stuk van de Angliru. Alleen de echte klimmers bleven over. Contador, winnaar van de Tour 2007, zwalkte over het asfalt. Valverde beet met zijn voortanden in het stuurlint. De oersterke Gesink hapte naar het laatste beetje lucht. Een voor een kropen ze omhoog. Om de steilte van de Ventoux werd gegniffeld. Kinderspel voor de prof.

„Het was hier ooit een herderspad”, zei de tv-commentator. Was, ja. De herder is bezweken onder de druk van zijn beesten. Hij zag de wanhoop in de ogen van de schapen bij het naderen van het bordje ‘23,6 procent stijging’. In het dal heeft de herder zijn excuses aangeboden aan de voltallige kudde.

Mag je renners zo’n extreme klim voorzetten? Natuurlijk. Het moet zelfs. Het is de redding van het cyclisme. Iedereen beseft dat een shotje epo of een bloedverversing niet volstaat. De recreant stopt beschaamd zijn klimfotootje weg.

Deze steile helling is voor de manische topsporter. Voor de vechtjas die traint en van geen opgeven weet. Ik zou zeggen: stuur de renners vandaag wéér over de Angliru. En morgen. En overmorgen. Tot de dood erop volgt.