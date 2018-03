Bewoners van een appartementencomplex voor ouderen kijken vanuit de hal naar een grote brand in de Utrechtse wijk Oog in Al. De brand brak vrijdag rond 23.00 uur uit bij een autobedrijf in de Schönberglaan. In de garage waren gevaarlijke stoffen, zoals brandstoftanks van auto’s en gasflessen, opgeslagen. Het vuur sloeg later over naar een naastgelegen, voormalige meubelzaak. De krakers die daar woonden, hebben het pand veilig kunnen verlaten.

Rond half twee ’s nachts gaf de brandweer het sein brand meester. De brand veroorzaakte veel rook en metershoge vlammen. Niemand raakte gewond.

De gemeente Utrecht heeft afgelopen weekeinde straten, parkeerplaatsen, auto’s en galerijen van omliggende flats schoon laten maken, omdat er mogelijk asbest is vrijgekomen. Volgens de gemeente is de gezondheid van omwonenden niet in gevaar gekomen. Onderzoek toonde aan dat er geen asbest is neergeslagen op venstersbanken en balkons. Vandaag wordt de uitslag van het onderzoek naar de luchtdeeltjes bekend.