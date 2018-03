Veel bekeuringen bij politiecontroles in nachttreinen

DEN HAAG.De spoorwegpolitie heeft donderdag-, vrijdag- en zaterdagnacht tijdens extra controles in nachttreinen tussen Rotterdam en Den Haag 170 bekeuringen uitgeschreven. Dat gebeurde onder meer voor geluidsoverlast, roken in de trein, voeten op de bank en het hinderen van treinpersoneel. Ook werden dertien personen aangehouden, onder meer voor belediging, het zichzelf niet kunnen legitimeren en het niet meewerken aan een controle. Dat heeft de politie gisteren gemeld. Bij de actie werden twaalf agenten in burger en een hond ingezet. De politie gaat de komende tijd vaker controleren op het nachtlijnennet van de NS. Doel van de controles is de overlast te verminderen.