Ultiem feel good-theater

Theaterfestival De Internationale Keuze van de Rotterdamse Schouwburg, t/m 28/9. Gezien op 13/9: The Sound of Silence door New Riga Theatre. Inl 010-4118110 en www.deinternationalekeuze.nl.

Schuchter kussen ze elkaar, de jongens en de meisjes die in een kring de eerste stappen op het pad der liefde zetten. In de voorstelling The Sound of Silence is voor de liefde veel plaats. Het jaar 1968 wordt in deze voorstelling bezongen, het jaar van de communes, de hippies, de revolutie van de zachte krachten.

In San Francisco zong de jeugd protestliederen tegen de oorlog in Vietnam, in Berlijn moesten de professoren die ooit met Hitler hadden gedweept het ontgelden en in Parijs flirtten jonge intellectuelen met het communisme.

In Riga, aan de rand van het Sovjetimperium, ging alles een beetje anders. De acteurs van The Sound of Silence komen uit Riga en hoewel zij de hippietijd niet zelf hebben meegemaakt willen we best geloven dat de Letse bohème geen politieke idealen had. Ze keerde zich juist radicaal van de politiek af. Niet politiek maar poëtisch wilde ze leven, in een zelfgekozen, zelf gecreëerde gemeenschap met eigen spelregels.

Regisseur Alvis Hermanis van het New Riga Theatre zet zijn bloemenkinderen in een troosteloos Oostblokdecor. Het door Monica Pormale ontworpen toneelbeeld lijkt op een afgeschreven woonkazerne, een reeks bouwvallige appartementjes naast elkaar waar de tussenwanden uit verwijderd zijn. Alleen de deuren staan er nog, vijf op een rij. Ze worden druk gebruikt. Want de plaatselijke hippies kruipen hier bij elkaar.

En in een mum van tijd weten zij de misère te verdrijven. Niet in de laatste plaats dankzij verrukkelijke muziek: de songs van Simon & Garfunkel. Die dringen op wonderbaarlijke manieren tot de flat daar in het Oosten door. Ze komen krakend uit radio’s met naar het Westen gedraaide antennes. Ze komen uit kieren, verwarmingsbuizen en zelfs uit flessen melk. Eerst zacht en van heel ver, dan harder, zaalvullend: een golf van optimisme overspoelt het publiek.

Want wat we zien is pure onschuld. Die grote kinderen op het toneel, veertien in totaal, komen niet op kwade gedachten. Ze blazen bellen, maken knusse bedjes, strooien sterretjes in elkaars haar. Ze lezen, allemaal tegelijk en heel aandachtig, ze fotograferen elkaar, beminnen elkaar, op duizend-en-één manieren.

Het grootste wonder is wel dat al dat lieve gedoe nergens saai wordt. De acteurs kwamen via improvisaties tot zeer geestig spel. De malle opkomsten door de vijf deuren helpen daarbij een handje. De grappige kapsels ook. Jongens met bakkebaarden en Jezusharen, meisjes met lange pony’s en torenhoge knoeten: het is allemaal erg aandoenlijk.

Dat deze kinderen in de loop van de avond volwassen worden, berooft hen niet echt van hun onschuld. The Sound of Silence, voor het festival De Internationale Keuze naar Rotterdam gehaald, is ultiem feel good-theater. Een combinatie van nostalgie met feestelijke fantasie: niets voor somberaars.