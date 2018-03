Twee doden door gecrasht vliegtuigje

HOORN. Een ongeval met een ultralightvliegtuigje bij Hoorn heeft gisteren het leven gekost aan twee personen. Het lichaam van een van de slachtoffers is geborgen. Het lichaam van het andere slachtoffer zat gisteravond nog vast in het vliegtuig, waardoor de berging wordt bemoeilijkt. Dit maakte een woordvoerder van de gemeente Hoorn bekend. Het vliegtuigje stortte neer in het water van het Hoornsche Hop, een inham van het Markermeer. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend.