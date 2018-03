Twee doden bij crash vliegtuigje

Hoorn, 15 sept. Een ongeval met een ultralight vliegtuigje bij Hoorn heeft gisteren twee personen het leven gekost. Het vliegtuigje was in Middenmeer opgestegen en stortte neer in het water van het Hoornsche Hop, een inham van het Markermeer. Beide inzittenden zijn geborgen. De slachtoffers zijn een 57-jarige passagier uit Middenmeer en een 56-jarige piloot uit Purmerend. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend.