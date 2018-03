Tv-ploeg in Noord-Irak vermoord

In een van de dodelijkste aanvallen op journalisten in Irak sinds de Amerikaans-Britse invasie in 2003 zijn zaterdag in de noordelijke stad Mosul drie journalisten van het televisiestation Al-Sharqiya en hun chauffeur ontvoerd en vermoord.

Mosul is het laatste bolwerk van de sunnitische extremisten van Al-Qaeda-in-Irak. Maar de hoofdredacteur van Al- Sharqiya schoof de „morele verantwoordelijkheid” voor de moord naar de staatszender Al-Iraqiya wegens zijn „lastercampagne” tegen Al-Sharqiya. De politie meldde tientallen mannen voor verhoor te hebben opgepakt.

Al-Sharqiya wordt geleid door een vroegere radio- en tv-chef onder Saddam Hussein en wordt er door shi’ieten van beschuldigd diens Ba’athpartij te steunen. De regering heeft de zender vooringenomenheid en sensatiezucht verweten. Een recente uitzending over foltering in de gevangenissen is aan regeringszijde slecht gevallen. Een serie ter gelegenheid van de vastenmaand ramadan waarin een corrupte en manipulatieve regeringsfunctionaris centraal staat, wordt eveneens gezien als kritiek op de regering.

Journalisten in Irak zijn regelmatig doelwit van aanslagen. Volgens het Iraakse Observatorium voor de persvrijheid zijn sinds maart 2003 in Irak zeker 237 journalisten en medewerkers gedood. Een aanzienlijk deel van hen was voordien bedreigd.

De Iraakse regering heeft gisteren aangekondigd het parlementslid Mithal al-Alusi te vervolgen omdat hij „een land [Israël] heeft bezocht dat Irak als vijand beschouwt”. Het parlement ontnam hem meteen zijn immuniteit. Mithal, een seculiere, sunnitische politicus, riep eerder deze maand vanuit Israël de regering op met Iran te breken en met Israël banden aan te knopen. Alusi zelf zei gisteren dat hij slachtoffer is van een campagne wegens zijn anti- Iraanse standpunten. Alusi is diverse malen doelwit geweest van aanslagen, waarbij in 2005 twee van zijn zoons werden gedood. Ex- minister van Cultuur Asaad al- Hashemi is vorige maand bij verstek ter dood veroordeeld wegens zijn rol daarbij. (AFP, Reuters)