War of the Worlds (Steven Spielberg, 2005) SBS6, 20.30-22.45u. Moderne boekverfilming van H.G. Wells door Steven Spielberg. Met Tom Cruise als Ray Ferrier die zijn kinderen moet beschermen wanneer buitenaardse wezens de aarde willen vernietigen. Het boek werd voor de eerste keer in 1953 verfilmd door Byron Haskin. scene uit de film "War of the Worlds" van Steven Spielberg met Tom Cruise

SMP;Cooper, Andrew