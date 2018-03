tv andere aanraders

Six Feet UnderNed.3, 23.20-0.20u.

De NPS zendt vanavond het eerste deel van het langverwachte slotseizoen van Six Feet Under uit. De vijfde reeks van de populaire televisieserie over het chaotische leven van een uitvaartfamilie in Los Angeles verscheen in de VS weliswaar in 2005, maar blijft onovertroffen. De serie werd verscheidene jaren op rij genomineerd voor de Emmy Awards, de belangrijkste tv-prijzen van de VS. Twaalf weken topdrama met macabere humor, tragiek en veel visuele flair van bedenker Alan Ball.