Topoverleg in Santiago over onrust in Bolivia

Een aantal Zuid-Amerikaanse leiders komt vandaag bijeen in de Chileense hoofdstad Santiago om te overleggen over de politieke crisis in Bolivia. Daar vielen afgelopen week zeker achttien doden bij rellen tussen aanhangers van de linkse president Morales en de oppositie. Onder anderen Hugo Chávez, de Venezolaanse bondgenoot van president Morales van Bolivia, zal bij de top aanwezig zijn.

In de noordelijke Boliviaanse provincie Pando is vrijdag de staat van beleg afgekondigd, nadat daar acht doden waren gevallen. De machtstrijd gaat tussen Morales en een vijftal departementen (van de in totaal negen) die naar grotere autonomie streven.

De ruzie heeft ook voor een rel met de VS gezorgd: zowel Bolivia als Venezuela heeft vorige week de Amerikaanse ambassadeur uitgezet. Morales en Chávez zeggen hun landen te willen beschermen tegen wat zij het aanzetten door Washington van oppositieprotesten in Bolivia noemen.

Morales, die eind 2005 gekozen werd als eerste inheemse president van Bolivia, kreeg op 10 augustus nog overtuigend, via een referendum, steun voor zijn politiek. Tweederde van de bevolking zei ‘ja’ tegen zijn socialistische aanpak. Op diezelfde dag kregen zijn tegenstanders – de gouverneurs van de opstandige, welvarender departementen – via de volkstemming echter ook grote steun.

Hoewel het referendum liet zien dat de meerderheid van de bevolking achter Morales staat, heeft de uitslag de verhoudingen verder op scherp gezet. De gouverneurs van de opstandige departementen verzetten zich tegen de invoering van een nieuwe grondwet, die de inheemse meerderheid van het land meer macht en inspraak geeft.

De dwarsliggende departementen zijn tegen de socialistische revolutie van Morales en willen meer zeggenschap over de inkomsten uit vooral gas- en oliewinning. Bovendien streven ze naar meer autonomie ten opzichte van de regering in La Paz. (AP, Reuters)