Toneelprijzen voor Kesting en Nietvelt

Hans Kesting is gisteravond bekroond met de Louis d’Or, de toneelprijs voor de beste mannelijke hoofdrol. Chris Nietvelt kreeg de Theo d’Or, de vrouwelijke tegenhanger van de prijs.

Op het Gala van het Nederlands Theater in de Amsterdamse Stadsschouwburg reikte schouwburgvereniging VSCD acht toneelprijzen uit. Dit jaar werd het gala gedomineerd door Toneelgroep Amsterdam. De grootste prijzen ging naar twee van zijn acteurs, en de Prosceniumprijs (een verrassingsprijs voor niet acterende tonelisten) was voor de artistieke leiding van het gezelschap: regisseur Ivo van Hove en decorontwerper Jan Versweyveld. Daarbij ging de Colombina (vrouwelijke bijrol) naar actrice Janni Goslinga, dertien jaar bij het gezelschap.

Nietvelt, zes keer eerder tevergeefs genomineerd, kreeg de Theo d’Or voor haar rol van Cleopatra in Romeinse Tragedies, en Kesting voor zijn rol van Roy Cohn in Angels in America. Kesting was voor twee rollen genomineerd; ook voor die in Romeinse Tragedies. Kesting: „Met één geloken oog, en één hoopvol oog; door de dubbele nominatie ben ik winnaar én verliezer.”

Slechts éénmaal werd op deze avond verwezen naar de recente subsidietroebelen. Rudolf Lucieer, die de Arlecchino (beste bijrol) kreeg voor zijn rol in De Gravin van Parma, noemde het een „schanddaad” dat het fonds voor de podiumkunsten de subsidie beëindigt van de Theatercompagnie.

Onder een reuzenlampenkap waarop portretten van de winnaars werden geprojecteerd tussen portretten van toneelhelden van weleer, presenteerde Vondel-biograaf Piet Calis een keurige avond. De prijzen werden uitgereikt door toneelschrijvers. Wende Snijders bracht Het Zwanenlied uit Vondels Noah (1667) op intense wijze, in witte jurk, waardig wiekend met haar gespierde roeiersarmen.

