Tientallen doden bij aanslagen Delhi

New Delhi, 15 sept. De Indiase politie heeft verschillende verdachten aangehouden van de serie bomaanslagen in de Indiase hoofdstad Delhi, waarbij zaterdag ten minste 21 doden en 90 gewonden vielen. Vijf bommen explodeerden kort na elkaar in een aantal drukke winkelcentra, waaronder het historische Connaught Place in het hart van de stad. De politie ontdekte nog vier niet ontplofte bommen. De militante groepering Indiase Mujahedeen heeft in een e-mail de verantwoordelijkheid opgeëist.