Tiende Emmy voor `The Simpsons`

LOS ANGELES, 15 sept. De televisieserie The Simpsons heeft afgelopen zaterdag voor de tiende keer een Emmy Award voor de beste animatieserie gewonnen. De prijs werd uitgereikt in het Nokia Theater in Los Angeles. The Simpsons is een komische serie over het leven van het aartsluie leeghoofd, Homer Simpson, en zijn onaangepaste familie. Actrice Cynthia Nixon, in Nederland vooral bekend om haar rol in de serie Sex and the City, won een Emmy voor haar gastrol in Law and Order: Special Victims Unit. Ze speelde in die serie een psychopaat met meerdere persoonlijkheden. De Emmy voor het animatieprogramma van een uur of langer ging naar de South Park- film Imagination Land. De controversiële animatiereeks South Park, over het leven van vier kinderen, is een satire op de Amerikaanse samenleving.

