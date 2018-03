Bij het nieuws uit Thailand moest ik denken wat er nou zou zijn gebeurd als Pim Fortuyn was blijven leven. Toegegeven, ’t is een achterhaalde vraag – het populisme heeft met een beetje optimisme z’n langste tijd gehad in Nederland en de meeste mensen zijn er wel achter dat opruiende praatjes de burger misschien wel moed geven, maar geen brood.

In Thailand is dat anders. Keuterboeren en andere arme lieden hebben al een paar jaar de indruk dat ze het voor het zeggen hebben. Hun populistische leiders praten hun achterban professioneel naar de mond. Ze strooien wat goud, bestrijden op hardhandige wijze selectief kwaad, en dat volledig naar de smaak van de massa. Misleiding is daar al jaren troef, en het arme achterland lust er wel pap van.

De geëngageerde middenklasse kijkt knarsetandend toe. Zoveel domheid en zoveel macht. Het volk en de oude orde staan lijnrecht tegen over elkaar. Ze zouden elkaar het liefst de strot afsnijden, daar in het land van de eeuwige glimlach. En af en toe doen ze dat dus ook: onrust in het rijk van koning Bhumibol, waar een onwelgevallige premier, die binnenlands massale steun geniet, uiteindelijk wordt afgezet omdat hij een kookprogramma heeft gepresenteerd. Belangenverstrengeling oordeelde een hof van wijze mannen. Thaise kip, zo weten we nu, dient in dit deel van de wereld het landsbelang niet.

Het ontredderde Thaise volk moet weer op zoek naar een nieuwe populist die de strijd met de oude garde durft aan te gaan. Het is een onmogelijke patstelling. Een nachtmerrie voor iedere democratie. Wat doe je als de meerderheid tegen de wens van het gezonde verstand in blijft kiezen. De straat op? Wachten tot de bom barst, tot de een of andere gek een trekker overhaalt? Een omstreden, maar populaire leider doen struikelen over gebraden kip? Emigreren?

De Thaise middenklasse, een gedistingeerde minderheid, zit daar maar mooi mee. Maar ja, dat is Thailand.

Je moet er niet aan denken hoe het ook had kunnen gaan.

Floris-Jan van Luyn

Floris-Jan van Luyn is journalist en filmmaker